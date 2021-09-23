ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم يفيد باكتشافها سرقه السيارة ملكها حال تواجدها أمام العقار سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش - طبنجة صوت - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر "سمكري سيارات" تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها، واستبدال أجزاء رقمي الشاسية والموتور المُثبتة على سيارات حوادث وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها، وأقرا بقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة سيارة بينهما المُبلغ بسرقتها.

تم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله بمنطقة الوراق بالجيزة، وعُثر بداخلها على السيارة المستولى عليها مُثبت بها رقمي شاسية وموتور خاصين بسيارة متهالكة ناتجة عن حادث من ذات الماركة واللون، كما عُثر على سيارة أخرى كاملة الأجزاء، وكذا سيارة مقطعة الأجزاء بالكامل.

بمواجهة الأخير أيد ما سبق، وباستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على السيارتين وإتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.