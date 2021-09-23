محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار بحوزة شخصين بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، ربة منزل - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة)، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الشادو – كمية من البودر المخدر – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتفي محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.