ضبط شخص وبحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الشرقية.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، بالإتجار فـي المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمحيط سكنه، وبحوزته (فرد محلى وطلقة لذات العيار - 53 لفافة من نبات الهيدرو المخدر – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر.