شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: عيادتا عيون وأسنان بمعارض أهلا مدارس للاطمئنان على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو الفضل، مدير إدارة شؤون المراقبة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا مدارس يشهد للعام السادس على التوالى إقبالا كبيرا من المواطنين، لافتا إلى أن المعارض إحدى الآليات التى تمارسها الحكومة لتخفيف العبء على كاهل المواطن بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأشار إلى أنه يوجد عيادتى أسنان وعيون، مخصصين للطلاب، داخل المعرض، مضيفًا: "هدفنا اطمئنان أولياء الأمور على طلابهم".

وقال "أبو الفضل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وبسنت الحسيني، إنجودة المنتج على رأس أولويات وزارة التموين، وهناك إقبال كبير على المواد المدرسية والغذائية.

وذكر أن المعرض يشتمل أدوات مكتبية ومدرسية ، ومستلزمات الحاسب الآلى، الحقائب والأحذية المدرسية بالإضافة للملابس المدرسية، موضحا أن نسبة التخفيض فى المعرض لا تقل عن 30% كحد أدنى بالاضافة لتصدير بعض المنتجات للخارج.