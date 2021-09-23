شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حملات رقابية على الأسواق وضبط سلع غير مطابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس ايمن حسام الدين شن فروع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات علي الأسواق بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية وتم تحرير العديد من المخالفات .

فرع المنوفية :

ضبط 10 طن دهن نباتى مجهول المصدر و 5 طن مواد خام لتصنيع البلاستك مجهول المصدر، كما تم تحرير عدد (12) محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية .

فرع القليوبية :

ضبط عدد 3250 قرص أدوية أنواع مختلفه وعدد 7 أجهزه علاجيه خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح ببيعها، بالإضافة إلي عدد 440 قرص أدوية أنواع مختلفه مهربه وكمية من الدواء غير مسجل بوزارة الصحة والسكان ومجهول المصدر، كما تم تحرير عدد ثلاث محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبيه.

فرع الدقهلية :

ضبط محل مستلزمات تكييف وتبريد وتم التحفظ على عدد ١٠٠ شمعة فلاتر مياه وعدد ٤ فلاتر مياه ثلاث مراحل، تم تحرير محضر ضد مصنع منظفات لاستخدامه خامات مجهولة المصدر والتحفظ على ٤٥٠٠ لتر كلور و ١٠٠٠ كجم صابون سائل وعدد ١٠ شكائر من سماد زراعي سلفات الماغنسيوم زنة الشيكارة ٢٥كجم وعدد ٢٠ جركن صابون سائل و ٤٠٠ كجم كلور وعدد ٢٠ شيكارة مسحوق الغسالات العادية بإجمالي ٢٠٠ كجم.

كما تم تحرير عدد 18 محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الالتزام بالأسعار المعلن عنها وعدم وجود تصريح بالأوكازيون وعدم حمل شهادة صحية .

فرع الشرقية :

ضبط طن ونصف هياكل دجاج وكمية من الأسماك المجمدة وبانية دجاج وكمية من لحم مفروم غير صالح للأستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط كمية من اللحوم لدي بعض محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير عدد(22) محضر لبعض المحلات لحيازتها منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار .

فرع البحيرة :

ضبط 10 طن مخلل و 300 كجم ملح سياحات و 200 كجم جبنة موتزريلا و 438 عبوة مواد غذائية وكمية من الكبدة مجهولة المصدر ، كما تم ضبط عدد 870 قرص أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان غير مسموح بتداولها ومجهولة المصدر، كما تم غلق أربعة أكاديميات لتعليم التمريض بدون ترخيص .

فرع الإسكندرية :

تم الغلق الإداري لعدد أربعة مراكز طبية لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وأنتحال صفه طبيب وضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد أربعة محال تجارية للملابس والأحذية لقيامهم بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة كما تم ضبط كميات من المنتجات مستوردة ومحلية الصنع بدون مستندات.

كما تم الغلق الإداري لعدد تسعة محال تجارية ومطعم وكافتيريا ومخبز سياحي ومصنع ملابس ومركز خدمه لمزاولتهم النشاط التجاري بدون ترخيص

فرع الأسماعلية :

ضبط كمية كبيرة من علب السجائر المقلدة كصناعة مصرية، وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد من زجاجات الفنيك المغشوشة والمقلده لعلامه تجارية مشهورة ، بالإضافة إلى تحرير عدد أربعة محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية .

فرع السويس :

ضبط كمية من السجائر المستوردة مجهولة المصدر وغير خالصة الجمارك، وكمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية معروضة للبيع، كما تم تحرير ست محاضر لمحلات تجارية لعدم حمل شهادات صحية.

فرع جنوب سيناء :

ضبط كمية من الشيكولاتة المخالفة للمواصفات القياسية بالإضافة إلي سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير عدد خمس محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

فرع الفيوم:

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر تم ضبط عيادة أطفال بها أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، كما تم تحرير عدد 13 محضر ضد المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية .

فرع بني سويف :

▪ ضبط مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي لعدم وجود ترخيص وحيازة أجهزة غير مصرح بها .

▪ تحرير ثلاث محاضر لعدد من العيادات الطبية لعدم وجود ترخيص .

▪ ضبط عدد من المخالفات بعدد من المحلات التجارية منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية .

فرع المنيا :

تم ضبط كمية من اللحوم المصنعة الغير صالحه للأستهلاك الآدمي، وكمية من اللحوم للذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى 100لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر .

كما تم ضبط كمية من الأدوية داخل محال لبيع المستلزمات الطبية غير مصرح بتداولها داخل المحال تقدر ب ١٠ أصناف، و 250 كمامة مجهولة المصدر وتحرير عدد 41 محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار.

فرع أسيوط :

إعدام كمية من الكبدة غير الصالحه للأستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير خمس محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود الشهادات الصحية وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومنتهية الصلاحية.

فرع سوهاج :

ضبط أحد محلات المستلزمات الطبية لحيازته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وأحد المخازن التجارية لحيازة سلع غير صالحة للأستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود التراخيص اللازمة ، كما تم ضبط كمية كبيرة من السكر الناقص الوزن وكمية من السجائر مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر.

فرع أسوان :

تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظور تداولها بداخل الصيدليات، كما تم تحريرعدد من المحاضر لبعض المحال التجارية لحيازتهم مواد غذائية غير صالحة للأستهلاك الآدمي.

مجهودات جهاز حماية المستهلك

استمرارًا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين شنت أفرع الجهاز الإقليمية عدد من الحملات علي الأسواق بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية

فرع المنوفية :

ضبط 10 طن دهن نباتى مجهول المصدر و 5 طن مواد خام لتصنيع البلاستك مجهول المصدر، كما تم تحرير عدد (12) محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية .

فرع القليوبية :

ضبط عدد 3250 قرص أدوية أنواع مختلفه وعدد 7 أجهزه علاجيه خاصة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح ببيعها، بالإضافة إلي عدد 440 قرص أدوية أنواع مختلفه مهربه وكمية من الدواء غير مسجل بوزارة الصحة والسكان ومجهول المصدر، كما تم تحرير عدد ثلاث محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبيه.

فرع الدقهلية :

ضبط محل مستلزمات تكييف وتبريد وتم التحفظ على عدد ١٠٠ شمعة فلاتر مياه وعدد ٤ فلاتر مياه ثلاث مراحل، تم تحرير محضر ضد مصنع منظفات لاستخدامه خامات مجهولة المصدر والتحفظ على ٤٥٠٠ لتر كلور و ١٠٠٠ كجم صابون سائل وعدد ١٠ شكائر من سماد زراعي سلفات الماغنسيوم زنة الشيكارة ٢٥كجم وعدد ٢٠ جركن صابون سائل و ٤٠٠ كجم كلور وعدد ٢٠ شيكارة مسحوق الغسالات العادية بإجمالي ٢٠٠ كجم.

كما تم تحرير عدد 18 محضر ضد عدد من المحلات التجارية لعدم الالتزام بالأسعار المعلن عنها وعدم وجود تصريح بالأوكازيون وعدم حمل شهادة صحية .

فرع الشرقية :

ضبط طن ونصف هياكل دجاج وكمية من الأسماك المجمدة وبانية دجاج وكمية من لحم مفروم غير صالح للأستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط كمية من اللحوم لدي بعض محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير عدد(22) محضر لبعض المحلات لحيازتها منتجات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار .

فرع البحيرة :

ضبط 10 طن مخلل و 300 كجم ملح سياحات و 200 كجم جبنة موتزريلا و 438 عبوة مواد غذائية وكمية من الكبدة مجهولة المصدر ، كما تم ضبط عدد 870 قرص أدوية خاصة بوزارة الصحة والسكان غير مسموح بتداولها ومجهولة المصدر، كما تم غلق أربعة أكاديميات لتعليم التمريض بدون ترخيص .

فرع الإسكندرية :

تم الغلق الإداري لعدد أربعة مراكز طبية لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص وأنتحال صفه طبيب وضبط كميات من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد أربعة محال تجارية للملابس والأحذية لقيامهم بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة كما تم ضبط كميات من المنتجات مستوردة ومحلية الصنع بدون مستندات.

كما تم الغلق الإداري لعدد تسعة محال تجارية ومطعم وكافتيريا ومخبز سياحي ومصنع ملابس ومركز خدمه لمزاولتهم النشاط التجاري بدون ترخيص

فرع الأسماعلية :

ضبط كمية كبيرة من علب السجائر المقلدة كصناعة مصرية، وكمية من السجائر مجهولة المصدر، كما تم ضبط عدد من زجاجات الفنيك المغشوشة والمقلده لعلامه تجارية مشهورة ، بالإضافة إلى تحرير عدد أربعة محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية .

فرع السويس :

ضبط كمية من السجائر المستوردة مجهولة المصدر وغير خالصة الجمارك، وكمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية معروضة للبيع، كما تم تحرير ست محاضر لمحلات تجارية لعدم حمل شهادات صحية.

فرع جنوب سيناء :

ضبط كمية من الشيكولاتة المخالفة للمواصفات القياسية بالإضافة إلي سجائر مجهولة المصدر، كما تم تحرير عدد خمس محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

فرع الفيوم:

بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر تم ضبط عيادة أطفال بها أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، كما تم تحرير عدد 13 محضر ضد المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير ضريبية .

فرع بني سويف :

▪ ضبط مركز للتخسيس والعلاج الطبيعي لعدم وجود ترخيص وحيازة أجهزة غير مصرح بها .

▪ تحرير ثلاث محاضر لعدد من العيادات الطبية لعدم وجود ترخيص .

▪ ضبط عدد من المخالفات بعدد من المحلات التجارية منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية .

فرع المنيا :

تم ضبط كمية من اللحوم المصنعة الغير صالحه للأستهلاك الآدمي، وكمية من اللحوم للذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى 100لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر .

كما تم ضبط كمية من الأدوية داخل محال لبيع المستلزمات الطبية غير مصرح بتداولها داخل المحال تقدر ب ١٠ أصناف، و 250 كمامة مجهولة المصدر وتحرير عدد 41 محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن أسعار.

فرع أسيوط :

إعدام كمية من الكبدة غير الصالحه للأستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير خمس محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم وجود الشهادات الصحية وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما تم ضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومنتهية الصلاحية.

فرع سوهاج :

ضبط أحد محلات المستلزمات الطبية لحيازته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وأحد المخازن التجارية لحيازة سلع غير صالحة للأستهلاك الآدمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود التراخيص اللازمة ، كما تم ضبط كمية كبيرة من السكر الناقص الوزن وكمية من السجائر مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر.

فرع أسوان :

تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المحظور تداولها بداخل الصيدليات، كما تم تحريرعدد من المحاضر لبعض المحال التجارية لحيازتهم مواد غذائية غير صالحة للأستهلاك الآدمي.