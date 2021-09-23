شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى الشامل": 6 ملايين مواطن سجلوا بالمنظومة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد العقاد مدير الرعاية الصحية والعلاجية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة تجاوز الـ 5 مليون و60 ألف مواطن.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وبسنت الحسيني، إن محافظة السويس، وبعد دخولها المنظومة أول أمس، سجلت أكثر من 390 ألف مواطن، فيما سجلت جنوب سيناء 95 ألف مواطن، والإسماعيلية تجاوز المليون مواطن، وأسوان سجلت مليون مواطن.

وواصل: "نتحدث عن أرقام كبيرة، وهناك وعي كبير لدى المواطنين، وتوعية من الفرق الطبية، كما قدمنا تسهيلات كبيرة للتسجيل للوصول للعدد المناسب وتشمل المنظومة جميع المواطنين".