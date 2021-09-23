شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية أسوان الأرثوذكس تعلن استقرار صحة الأنبا هدرا بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع الأباء الكهنة بإيبارشية أسوان ودير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بجبل إدفو تطورات الحالة الصحية للأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس.

وذكرت المطرانية في بيان رسمي لها أنه بعد فترة علاج لأكثر من أسبوعين تؤكد أن صحة الأنبا هدرا الأن مستقرة بالرغم من قسوة فيروس كورونا، وتحت رعاية طبية متميزة ومتابعة مستمرة من كل الأطباء وفريق التمريض الذين يحملون محبة عميقة له توفرت كل الأدوية المطلوبة للعلاج.

وطالبت المطرانية بالصلاة حتى يتم الهنا والشفاء ويعود سالما معافا وطلب الشفاء لجميع المرضى من هذا الوباء.