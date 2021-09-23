شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تأمين المواد الخام اللازمة لتصنيع 30مليون جرعة للقاح كورونا المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مبادرة "سجل الآن"، للتشجيع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، أرسلت رسائلا فورية لـ50 الف مواطن وجابت حوالى 21 محافظة حتى الآن، مشيرة إلى توفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات، مؤكدة أنه تم ضخ 2 مليون جرعة من اللقاح المصرى الصينى، بجانب تأمين تصنيع 80 مليون جرعة من اللقاح الصينى المصرى .

وتابعت وزيرة الصحة: وفرنا مواد خام من لقاح فاكسيرا سينوفاك لتصنيع 30 مليون جرعة، مشيرة الي أنه سيتم تصنيع 80 مليون جرعة من اللقاح مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، أمس من انتاج شركة " أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

يذكر أن شحنات اللقاح تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ويشار إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة.