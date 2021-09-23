شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بشارع المشروع لتنفيذ محور عدلى منصور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جارى رفع أنقاض الإزالات بشارع المشروع بمسطرد لاستكمال تنفيذ محورعدلى منصور "مسطرد"، والذى تنفذه الهيئة الهندسية بطول 16 كم، ويبدأ من محطة عدلى منصور بالنزهة مروراً بمناطق السلام أول والمرج وعين شمس والمطرية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة انتهت من إزالة التعارضات بمسار محور عدلى منصور "مسطرد"، حيث تم إخلاء 159 عقار بشارع المشروع بالمطرية وصرف 248 مليون جنيه لـ 1125 أسرة، مشيرا إلى أن هذه التعويضات بأسعار المنطقة بحيث يستطيع المواطن شراء وحدة سكنية مماثلة بنفس المنطقة.

وأوضح صابر، أن محور عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية يربط تلك المناطق بطريق شبرا بنها الحر، كما يمر المحور بالنزهة، والسلام، وعين شمس، وينتهى بميدان رنين بالمطرية بطول 16 كيلو متر، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

يذكر أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة.