شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية لمحافظة البحيرة لدعم أهالى قرى أبو حمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم قافلة جامعة عين شمس التنموية لخدمة أهالي محافظة البحيرة مركز أبو حمص قرية جواد حسني وتوابعها، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع و إشراف عام الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون القطاع.

وتباشر القافلة أعمالها ليوم واحد ، بهدف تقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين من كلية الطب جامعة عين شمس.

كما تستهدف القافلة فتح فصول محو الأمية من خلال مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة دمنهور في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمراراً لسلسلة القوافل التي تنظمها جامعة عين شمس لمختلف محافظات وقرى مصر.