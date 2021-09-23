شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تكشف حقيقة اصطدام كويكب بحجم ساعة بيج بن بكوكب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية، أن العواصف الشمسية تحدث دائمًا، وكل فترة يظهر تحذير منها في الصحف ولكن وكالة ناسا وعلماء الفلك يراقبون ذلك لأنها قد تؤثر على الاتصالات بشكل طفيف لا يشعر بها الإنسان العادي.

تابع شاكر خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العواصف الشمسية تؤثر على الأقمار الصناعية أو الأشياء التي تدور حول الأرض، ولكنها لا تقطع الاتصالات.

كما كشف رئيس قسم الفلك بالمركز القومي للبحوث الفلكية حقيقة اصطدام كويكب بحجم ساعة بيج بن بكوكب الأرض، وقال إن الأخبار المتداولة خائطة لأنه ليس على بُعد واحد ونصف ميل لأنه على مسافة آمنة والأرض تحسب الأجسام التي يمكن أن تصطدم بالكوكب وهي أشياء بسيطة حتى عام 2030.

أضاف أن هناك منظاير عديدة في مصر تراقب وترصد الأجسام القريبة من الأرض، سواء الطبيعية أو الصناعية، فهناك آلاف الاجسام الصناعية موجودة حول الأرض وهي التي أطلقها العالم منذ الخمسينات وهي أصبحت مثل "خلايا النحل" في مدار الأرض، وهذه لها وقت وتسقط.

أما الأشياء الطبيعية، أوضح شاكر أنها عبارة عن الكويكبات والمذنبات وهي تحصل في فصل الخريف مثل الشهب وهي تحدث من 20 إلى 21 أكتوبر وهناك شهب التوأميات وهي من 3 إلى 30 ديسمبر، وهي ستبدو مثل الألعاب النارية.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساء.