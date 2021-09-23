شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية: أجواء خريفية بأغلب الأنحاء وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء خريفية على شمال البلاد، حيث تتكون السحب المنخفضة علي المدن الساحلية حتي القاهرة.

كما تنخفض درجات الحرارة قليلا يكون الإحساس بها ملحوظ مساءا ويوم الجمعة كما تنشط الرياح لتزيد من الشعور بالتحسن في حالة الطقس.

أما عن فرص سقوط الأمطار تصل الي 60% علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري تصل الي السواحل الشرقية آخر اليوم تكون متوسطة الشدة.

ويشهد اليوم الخميس، حيث يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.