شكرا لقرائتكم خبر عن شاطىء بورسعيد: رفع الرايات السوداء وحظر نزول البحر اليوم وغدا لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أنه سيتم منع نزول المصيفين اليوم الخميس وغدا الجمعة، وذلك حفاظاً على أرواحهم من الطقس السيئ وارتفاع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف "عثمان" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن فصل الخريف بدأ بطقس سيئ وهبوب شديد للرياح وارتفاع للأمواج يبدأ من مترين ويصل إلى 3 أمتار، لافتاً إلى أن هذا الطقس يتسبب في وجود سحب وتيارات مائية شديدة.

وأوضح مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، أنه تم نشر وتوزيع المنقذين والمشرفين علي الشاطئ ووضع الأعلام السوداء على أبراج الإنقاذ.

وأشار إلى أنه تتم المتابعة والمرور ميدانى على مدار الساعة في دوريات مختلفة على كافة الشواطئ من خلال إدارة الشاطئ وإدارة المصيف والسياحة برئاسة مديحه السيد عطية مدير إدارة المصيف والسياحة.