شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ممدوح رسلان: نتائج 4 ملايين عينة أثبتت سلامة مياه الشرب فى مصر بنسبة 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، نتائج 4 ملايين عينة من المياه تم تحليلها في 444 معملا مركزيا على مستوى الجمهورية أثبتت مطابقة المياه للمواصفات بنسبة 97.9%.

وأضاف أمام جلسة بعنوان "‏رؤية استراتيجية مستقبلية لقطاع لقطاع المياه والصرف الصحي في مصر فى المنتدى العربي الخامس للمياه الذي يعقد بدبي، أن مياه الشرب في مصر صالحة وآمنة تماما للاستخدام الآدمي وانه تجري التنقية وفقا لأحدث المواصفات.

وقال رسلان، إنه سيتم التوسع في المدارس الفنية المتخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي وانه سيتم الاستعانة بخريجيها في سد العجز من العمالة الفنية المتخصصة والمدربة في أعمال السباكة وقراءة العدادات وغيرها ،مشيرًا إلي افتتاح 7 مدارس لمياه الشرب والصرف الصحي.