شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقى عضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار حماده الصاوي النائب العام عضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن، حيث كان قد وجَّه المستشار حماده الصاوي النائب العام «معهدَ البحوث الجنائية والتدريب» بإعداد برنامجًا تدريبيًّا لتأهيل عضوات النيابة العامة قبل بدء مباشرتهن أعمالهن، حيث أُعِدَتْ لهن دورة تأسيسية خلال الفترة من الرابع حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجارى، بإجمالى 72 ساعة تدريبية على أيدى قيادات وأعضاء بالنيابة العامة.

شهدت الدورة تدريب عضوات النيابة على كافَّة أفرع القوانين الجنائية المختلفة، فضلًا عن اطلاعهن على خبرات عملية متنوعة في كافة نواحي العمل؛ للنهوض بكفاءاتهن الفنية والإدارية.

كانت قد تضمنت هذه الدورة التأسيسية زيارة لبعض المؤسسات المعاونة، أولها «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث تلقين بها على مدار يومين برنامجًا تدريبيًّا حول مهارات الإدارة المتعلقة بالتعامل مع المواطنين، والتقين خلالها «بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية»، والتي أثنت على التعاون البنَّاء بين «النيابة العامة» و«الأكاديمية الوطنية للتدريب»، حيث أعربت المدير التنفيذى للأكاديمية، عن اعتزازها بلقاء أول عضوات معينات «بالنيابة العامة».

كما تضمنت الدورة زيارة كافَّة إدارات «مصلحة الطب الشرعي» من: تشريح، ومعامل كيماوية، وأبحاث التزييف والتزوير، إذ حضرت العضوات تشريحًا في إحدى القضايا المتداولة حاليًّا، والتقين «بالدكتور أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين».

واختتمت الزيارات الميدانية بزيارة «قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية»، حيث تفقدت العضوات الإدارات المختلفة بالقطاع، ومنها «إدارة الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة»، والتقين «باللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام».