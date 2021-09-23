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وزيرة الصحة: استقبال 2.3 مليون جرعة من لقاح استرازينكا هدية من ألمانيا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر وألمانيا تربطهم علاقات قوية، مشيرة إلى استقبال 2.3 مليون جرعة لقاح استرازينكا كهدية من ألمانيا.

 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح ، من انتاج شركة " أسترازينيكا"، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

 

يذكر أن شحنات اللقاح  تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزاً موزعين على مستوى محافظات الجمهورية

ويشار 

 

ويشار إلي أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة،وناشدت الوزارة المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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