شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالتجارة تدعو 80 ألف عضو للاستعداد للانتخابات العمالية منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد ربه، رئيس النقابة العامة للتجارة، استعداد النقابة خلال الفترة الجارية واللجان النقابية، لإجراء الانتخابات العمالية خلال النصف الأول من العام المقبل كما هو متوقع لها، داعيا كافة العاملين بقطاع التجارة على مستوى الجمهورية بالمشاركة في تلك الانتخابات بفعالية من أجل نقابة عمالية أقوى، وأكثر تلاحماً مع قواعدها العمالية.

وأشار عبده، في بيان، حول فعاليات اجتماع اللجان النقابية والأمناء على مستوى محافظة القاهرة، فى مقر النقابة العامة بالقاهرة، إلى استمرار النقابة العامة للتجارة ولجانها النقابية، والتى تمثل عضوية تقدر بـ80 الف عامل فى مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات.

وقال عبده ربه، إن المشاركين فى الاجتماع أكدوا على دعم وتأييد العاملين فى قطاع التجارة لكافة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية حقوق الشعب المصرى، وفى القلب منه العمال، لا سيما مبادرة حياة كريمة وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام المقبل هو عام "المجتمع المدنى"، مثمنين فى الوقت ذاته تقرير التنمية البشرية الذى أطلقه الرئيس، والذى يؤكد على أهمية تنمية وتثقيف العامل البشرية في خطة التنمية الشاملة والمشروعات العملاقة التى تشهدها مصر.