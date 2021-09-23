شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تسلم طلاب الثانوية العامة الناجحين الشهادات استعدادا للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس الثانوى تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الثانى للعام الدراسى الجارى 2021، الشهادات تتضمن الرقم السرى الذى يستعين به الطالب أثناء تنسيق القبول بالجامعات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشهادات يتم تسليمها للطلاب بعد مراجعتها من شئون الطلبة وأيضا بعد سداد الطالب الرسوم المقررة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء 21 سبتمبر الجارى نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب وطالبة، حضر منهم 153794 طالب وطالبة، موضحة أنه بلغ عدد الطلاب الناجحين 133774 طالب وطالبة بنسبة هامة للنجاح وصلت إلى 87%.

وتظهر مؤشرات النتيجة وعدد من حضر وأدى الامتحانات فى الدور الثاني ومن نجح أن هنا قرابة 20 ألف طالب وطالبة رسبوا فى امتحانات الدور الثاني ولم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة ومن ثم تم بقائهم للعام الدراسي المقبل حيث يتاح لهم الطلاب التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021,2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه من حق الطالب أن يقدم تظلمات على النتيجة، لافتة إلى أن هناك طلاب أدوا امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة ومن حقهم التظلم وايضا من أدى الامتحان بنصف الدرجة من حقه التظلم.