شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب: ‏المرحلة الأولى من حيـاة كريمة تستهدف 445 مشروعا فى 52 مركزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية “"حيـاة كريمة"، ‏تستهدف إنشاء 445 مشروعا في 52 مركزا بتكلفة تصل إلى 45 مليار جنيه .

وقال خلال مشاركته بالمنتدى العربي الخامس للمياه، والذى يُعقد بدولة الإمارات، تحت شعار “الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة”،إن فكـرة المبادرة التي أطلقها ‏الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي، تسعى لبناء الإنسان المصري بناء متكاملًا، (صحيا- اجتماعيا– ثقافيا)؛ إيمانًا بأن الإنسان المصرى هو كنز الوطن وأيقونة انتصاره ومجده.

وأضاف أن مصر القويـة، الحديثة، المدنيـة، الديمقراطيـة، هـي التـى تليـق بالمصـريين وتعبـر عـن إرادتهـم وتنـاسـب تطلـعـاتهم وتمثل تضحياتهم، مشيرًا إلى أن هذه عبارات اقتبسها مـن كلمة الـرئيس عبـد الفتاح السيسـي، خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي “حيـاة كريمة“، فهي خير تعبير عن المبادرة الرئاسية والتـي تـعـدّ مـن أهـم وأكبـر المشروعات القوميـة مـن حيـث حجـم الإستثمارات مبيناً أن هذه المشروعات يتم متابعتها بشكل مباشر من ‏الرئيس السيسى يوميا ومن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.