التنمية المحلية: دورة تدريبية لإعداد متخصصين في مجال حقوق الإنسان الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية، الأسبوع القادم، دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة ويستفيد من هذه الدورة 27 متدربًا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر و بالتكامل مع المسار التنموي القوي لمصر ترسيخا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقيقا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد كوادر من العاملين بالوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن كافة الأنشطة التنموية والمبادرات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مبادرتي "حياة كريمة" و"مشروعك" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وأيادي مصر تصب في خانة التمكين الاقتصادي والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان وعلى النحو الذي توجه به دائمًا القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان في المحافظات وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الوزارة أنشأت وحدة حقوق الإنسان عام 2018، وتعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وتقوم الوحدة باقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة بمتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان مع رصد ودراسة المشكلات ذات الصلة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بها وتعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتختص وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أيضا بتمكين وحدات المحلية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع بحث الشكاوى وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 25 وحدة حقوق إنسان في المحافظات وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب في هذا المجال.

وأشار اللواء شعراوي، إلى التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن المحتوى التدريبي والموضوعات التي يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، موضحًا أن الدورة التدريبية ستركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتصميم الأنشطة التدريبية، ودور واختصاصات وحدات الإدارة المحلية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والالتزامات الدولية لمصر الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما يتضمن البرنامج التدريبي سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في مجال حقوق الإنسان، والممارسات التدريبية الصحيحة والخاطئة.

وأوضح اللواء شعراوي، أنه يجري التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيادة فاعلية وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ أنشطة لدعم وحدات حقوق الإنسان، منها برنامجين تدريبين لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات وذلك خلال عامي (2019 - 2020)، وشاركت الوزارة في فعاليات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2019 بشرم الشيخ، لافتًا إلى قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بالمحافظات وتنفيذ القانون الخاص في هذا الشأن، كما يجرى حاليا التنسيق لتنظيم 3 دورات لذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بحقوقهم السياسية.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصري للمعاقين على كافة المحافظات للالتزام به أثناء تنفيذ كافة الطرق والإنشاءات الجديدة، كما وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادي لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن للوزارة أنشطة وهياكل أخرى تختص بتكافؤ الفرص وحقوق المرأة وحقوق الطفل ولها إدارة متخصصة بالوزارة والمحافظات.