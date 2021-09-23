دخول الأطفال والمرافقين.. 9 إجراءات جديدة للمسافرين إلى السعودية (تطبق اليوم)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، قرارات وإجراءات جديدة تتخذها المملكة العربية السعودية بشأن دخول القادمين إلى أراضيها اعتبارًا من اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021.

وأكد حنفي، لمصراوي، على أن الإجراءات ستشمل تحديث آلية وإجراءات دخول القادمين إلى السعودية من المقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتقليص مدة الحجر المؤسسي على النحو التالي:

1- غير المحصن أو الحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة بالسعودية يقدم فحص (pcr) خلال 72 ساعة قبل دخول المملكة.

2- تطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي 5 أيام يتم خلالها فحصين الأول خلال 24 ساعة من الوصول والثاني في اليوم الخامس.

3- الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق (توكلنا)، وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور النتيجة سلبية.

4ـ على القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية والمملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة بالمنظمة وغير معتمدة بالمملكة عليه تقديم فحص (pcr) سلبي خلال 72 قبل القدوم وتتبع نفس إجراءات الحجر المؤسسي السابقة.

وأوضح حنفي، أن هيئة الطيران المدني السعودي أفادت بأنه يسمح بدخول المرافقين مع المحصنين من ذويهم حسب الآتي:

1ـ تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الـ 18 عاماً إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام على أن يتم فحص كورونا (pcr) لمن أتم 8 أعوام فيما فوق في اليوم الخامس.

2ـ تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم 18 عام فما فوق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

3ـ يجب أن يستكمل المقيم جرعات اللقاح المتوفرة بالمملكة بعد انتهاء مدة الحجر المؤسسي.

4ـ على من استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة بالسعودية (ساينوفارم - ساينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المعتمدة والمتوفرة بالمملكة بعد الوصول.

5ـ يجب على القادمين التسجيل في منصة (قدوم) قبل الوصول للمملكة العربية السعودية.

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