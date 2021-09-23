وزير الإسكان يصدر 20 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 20 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (بني سويف الجديدة – الوراق الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي"حماية أملاك الهيئة") مؤكدا على مواصلة وزارة الإسكان ممثلةً في أجهزة المدن الجديدة وإزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة تطبيقاً للقانون وحفاظا على مظهرها الحضاري ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في مخالفتي بناء بقطعتي أرض ابني بيتك 2، ومخالفة بناء بقطعة أرض بالحي الأول بالمدينة، وإصدار 16 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالقطاع الأول للساحل الشمالي "حماية أملاك الهيئة"، والمتمثلة في إقامة مبانٍ "دور أرضي" وأسوار وأنشطة أخرى بدون سند ملكية أو تراخيص بناء.

كما تم إصدار قرار إداري لإزالة مخالفات بناء بمدينة الوراق الجديدة، والمتمثلة في البناء بدون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن المختصة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​