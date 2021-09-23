شكرا لقرائتكم خبر عن بداية الدراسة بالكلية الإكليريكية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية 4 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكلية الإكليريكية بالقاهرة (الأنبا رويس) الدراسة للقسم الصباحى بالعام الدراسى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م يوم الإثنين الموافق 4 من أكتوبر المقبل.

وأنهت الكلية إجراءات قبول الدفعة الجديدة من الدارسين، بحضور الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ووكيل الكلية، والأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ونائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا بالكلية، والقمص بنيامين المحرقي المشرف الروحى للكلية، وأعضاء مجلس الكلية ورؤساء الأقسام.

وتم الاختيار بعد مجموعة من الاختبارات النظرية والنفسية والمقابلة الشخصية، بعد استيفاء الأوراق الرسمية المطلوبة.