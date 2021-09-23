محمد حسنين هيكل.. شاهد على التاريخ.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ولد محمد حسنين هيكل فى مثل هذا اليوم 23 سبتمبر 1923، والتحق بصحيفة "إيجيبشيان جازيت" فى 8 فبراير 1942، وعمل مراسلا حربيا لتغطية أشرس معارك الحرب العالمية الثانية فى العلمين.



محمد حسنين هيكل .. شاهد على التاريخ

عمل فى مجلة روز اليوسف ابتداء من 1944، وانتقل فى 1947 للعمل بصحيفة أخبار اليوم، ثم التحق بمجلة آخر ساعة 1952 وتولى رئاسة تحريرها وعمره 29 عاما، وكان الصحفى الأكثر قربا من الزعيم جمال عبد الناصر.



محمد حسنين هيكل .شاهد على التاريخ

عام 1957 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأهرام وظل فى منصبه حتى 1974، كانت أول مقالاته بالأهرام فى 10 أغسطس 1957 فى زاوية "بصراحة" والأخير فى 1 فبراير 1974.

قاد الأهرام للتحول إلى مؤسسة وأنشأ عددا من المراكز المتخصصة مثل مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الصحفية، ومركز توثيق تاريخ مصر المعاصر.



محمد حسنين هيكل

استقطب أبرز وأرفع الكتاب للعمل بالأهرام مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس.



محمد حسنين هيكل شاهد على التاريخ

رفض تولى وزارة الإرشاد القومى "الثقافة والإعلام" رغم عرضها عليه أكثر من مرة، وأصدر عشرات الكتب المهمة أشهرها..

- أكتوبر 73.. السلاح والسياسة

- الانفجار.. حرب الثلاثين سنة 1967

- المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل

- قصة السويس.. آخر المعارك فى قصر العمالقة

- عند مفترق الطرق.. حرب أكتوبر ماذا حصل فيها وماذا حصل بعدها؟

- فاروق كما عرفته.. مذكرات كريم ثابت



هيكل

تُرجمت كتبه لأكثر من 30 لغة، وأعلن فى 23 سبتمبر 2003 اعتزال الصحافة والكتابة المنتظمة.

ورحل عن عالمنا فى 17 فبراير 2016 عن عمر ناهز 93 عاما، قضى 70 منها صحفيا وكاتبا ومُحللا وشاهدا على التاريخ.