شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف معاشات أكتوبر فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، إنه من المقرر أن تصرف النقابة دفعة معاشات لشهر أكتوبر 2021، فى موعدها مع بداية المشهر المقبل، وذلك رغم ما تعانيه النقابة من صعوبة فى توفير قيمة المعاشات المستحقة للدفعات التى يتم صرفها كل 3 أشهر بقيمة إجمالية تقترب من 135 مليون جنيه للدفعة الواحدة لتغطية مستحقات الأعضاء أصحاب المعاشات والأسر.

وأوضح عبدالله لـ"الخليج 365" أن أعداد أصحاب المعاشات ترتفع شهريا بمعدلات تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا، أى أنه فى العام الواحد قرابة 50 ألف معلم يضاف سنويا للمعاشات، مضيفا: "وفى نفس الوقت يتم وقف سدادهم لقيمة الاشتراكات لهم فى النقابة، والتى تُعد أحد أهم مصادر التمويل للمعاشات فى الوقت الحالى".

وأضاف الأمين العام لنقابة المعلمين: "قيمة المعاش هى 360 جنيها كل 3 أشهر، أى بمعدل 120 جنيها شهريا، ورغم ضعف قيمتها إلا أنه تحتاج إلى مجهودات كبيرة لتجميع قيمة الدفعة، لذا نُجدد مطالباتنا بإقرار التعديلات التى أجرتها النقابة على القانون رقم 79 لسنة 1969 لتحسين موارد النقابة، ومن ثم انتظام سداد المعاشات للأعضاء".