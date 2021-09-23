شكرا لقرائتكم خبر عن الفرصة الأخيرة.. غدا غلق باب التقدم لاختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق غدا الجمعة جامعة الأزهر باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك إلكترونيًّا، والذى تم فتحه من يوم الثلاثاء الماضى 21 /9/ 2021 وحتى مساء غد الجمعة الموافق 24 /9/ 2021م.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه بناء على رغبة أولياء الأمور والطلاب تقرر فتح باب التقدم لاختبارات القدرات للكليات التى تتطلب ذلك إلكترونيًّا.

وأوضح الشربينى أن التسجيل لأداء الاختبارات متاح للطلاب والطالبات الذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك فإن التسجيل متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، لافتًا إلى أن التسجيل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني: https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest