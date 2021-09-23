شكرا لقرائتكم خبر عن 13 معلومة عن برج التحكم المركزى بالإشارات لخط قطارات "القاهرة - الإسكندرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وزارة النقل إلى إنشاء مركز تحكم مركزى رئيسى لكافة خطوط السكك الحديدية وشبكة القطارات الكهربائية السريعة، وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن مركز التحكم الرئيسى واستعدادات وخطط الوزارة فى هذا الشأن.

1 - يعتبر مشروع تحديث نظم الإشارات والإتصالات على خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم.

2 - تنفذ المشروع شركة تاليس الإسبانية العالمية.

3 - تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية له بنسبة 100% وجارى استكمال توصيل البرج بباقي أبراج الخط.

4 - أوضح مدير المشروع أن هذا البرج سيتم التحكم من خلاله بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع فى كافة عناصر الإشارات وكافة الأبراج بطول الخط.



برج التحكم المركزى

5 - أكدت الوزارة أنه سيتم متابعة كافة القطارات العاملة على الخط من خلال الشاشات الموجودة بالبرج كما أن المبنى مجهز لاستيعاب 3 خطوط إضافية محدثة ومقومات المبنى جاهزة لإضافة مبنى تحكم مركزى.

6 - أكدت الوزارة على قيادات هيئة السكة الحديد سرعة الانتهاء من هذا المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة (نهاية ديسمبر 2021) نظراً لأهميته الكبيرة فى زيادة عوامل السلامة والأمان بالخط وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة سير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى.

7 - يتم تنفيذ المشروع بنظام إلكترونى حديث (EIS) ،والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع ويعتبر أعلى معدل أمان فى العالم.



برج التحكم من الداخل

8 - المشروع يتكون من (19 برج رئيسى و 15 برج ثانوى و 80 مزلقان ) وتم حتى الآن دخول عدد 14 برج رئيسى الخدمة و 12 أبراج ثانوية و67 مزلقان.

9 – الوزارة أكدت أنه جارى ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالى 1900 كم، بتكلفة تتجاوز الـ50 مليار جنيه.

10 - تمويل تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة الاسكندرية بطول 208كم يقلل من تكلفة النقل ويعمل تحسين سلامة وأمن نقل المواطنين والبضائع ويساهم فى زيادة عدد الرحلات بخطوط السكة الحديد ويحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



جانب من البرج

11 - وزارة النقل وجهت بضرورة استكمال أعمال التطوير لكافة قطاعات الورشة وبنيتها التحتية وامدادها بمعدات حديثة ومغاسل حديثة.

12 - أكدت الوزارة على ضرورة إجراء عملية تموين الجرارات بدقة بالغة و عدم اهدار اي سولار لانه ضمن اموال الشعب ومحاسبة اي مقصر فورا.

13 - شددت الوزارة على عدم خروج أى قطار من الورشة الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.