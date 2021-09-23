شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تحتفل اليوم بمرور 20 عاما على نجاح أول جراحة لزراعة كبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر الجارى، يوماً علمياً حول زراعة الأعضاء، بمناسبة مرور 20 عاما على نجاح الفريق الطبى المكون من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى بأول جراحة زراعة كبد.

ويشهد اليوم الاحتفال بإجراء 1500 حالة زراعة كبد خلال مستشفيات عين شمس التخصصى ووادى النيل ومصر للطيران، منها 460 حالة زراعة كبد بمستشفى عين شمس التخصصى.

ويشهد الاحتفالية الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والدكتور هشام أنور نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي و نخبة من الأطباء ورؤساء الأقسام.