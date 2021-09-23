شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بلجراد يبرز تكامل أدوات الدبلوماسية المصرية اقتصاديا وثقافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف سفير مصر فى العاصمة الصربية بلجراد "عمرو الجويلى"، حفل استقبال على شرف بعثة فريق سلة الاتحاد السكندري برئاسة أحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة، في ختام تواجده فى صربيا لإقامة معسكر خارجى، بحضور أحمد مرعى، المدير الفنى للفريق.





وتلقى "الجويلى" خلال اللقاء اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى "محمد مصيلحى" للاطمئنان على حسن سير المعسكر المغلق الذى أجراه الفريق استعداداً للبطولات القادمة.







وأبرز سفير مصر لدى صربيا حرصه على تزامن زيارة الفريق مع المؤتمر الإعلامى الذى استضافته السفارة للوفد الاقتصادى الزائر برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ورئيس غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية "أحمد الوكيل"، بما يعكس تكامل أدوات مصر الدبلوماسية على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والرياضية.

وعبر "الجويلى" عن الشكر عن سعادته بتلقى درع فريق الاتحاد السكندري، منوهاً بدور رياضة الفرق الجماعية مثل كرة السلة في التقريب بين الشعوب وتعزيز الصداقة بين الدول.