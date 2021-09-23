شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب قطاع كبير من المعلمين لتدريس المهارات المهنية لرابعة ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه على مدار السنوات الثلاث السابقة درس التلاميذ من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث منهج اكتشف، وهو منهج متعدد التخصصات، ومن هذه التخصصات المتعدده كانت المهارات المهنية، فتعرف التلاميذ على بعض المهن فى مجتمعنا وأدواتها وأهميتها، ورسموا في الكتاب تصوراتهم عن هذه المهن.

وتابعت مديرة مركز المناهج: في الصف الرابع واستكمالا لذلك يدرسون مقررا عن هذه المهارات المهنية مع تطور يتناسب مع ما درسوه ومع تطور قدراتهم.

وتابعت مديرة مركز المناهج الدكتورة نوال شلبى: أن الأنشطة التي يحملها هذا المقرر تتناسب في إمكانياتها مع إمكانيات المدرسة المصرية الحكومية، وفي الأيام القليلة المقبلة سيجرى تدريب قطاع كبير من المعلمين لتدريس المقرر أجمل الأمنيات بالتوفيق لأبنائنا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد.