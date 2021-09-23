شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل وزيرة التضامن للمتعافين من الإدمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن بطولة أمس تحمل النسخة الرابعة من الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان "أنت أقوى من المخدرات" وننفذها هذا العام تحت شعار "التعافى بطولة" ويشارك فى البطولة هذا العام 160 متعافيا يمثلون 13 محافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين.

وأضافت "القباج"، أن هذه البطولة الرياضية تبث العديد من الرسائل، والرسالة الأولى إلى المتعافين: "إن البطولة الأساسية هى تعافيك ورحلتك العلاجية التى تُوجت بعودتك مرة أخرى للمجتمع، كما أن ممارسة الرياضة هى إحدى الأدوات الأساسية التى تساعدك على الشعور بذاتك، ولها دور حيوى فى عملية التأهيل.

والرسالة الثانية إلى مرضى الإدمان الذين لم يتقدموا للعلاج حتى الآن" ونوجه لهم رسالة: أننا اليوم وسط 160 متعافيا يمثلون نموذجا حيا للتعافى والأمل فى العلاج ويفندون الثقافة السوداء للمخدرات بأن لا أمل فى العلاج أو التعافى، وأقول لهم (لا) الأمل موجود ولكن يرتبط فقط بقرارك ورغبتك فى العلاج، واليوم معنا 160 متعافيا عادوا للحياة بشغف ولدينا ما يقرب من "140 ألفا" مريض إدمان سنويًا يستفيدون من خدمات علاج الإدمان المجانية وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن (16023).











