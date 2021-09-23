دراج مصرى يكشف تفاصيل تحطيم رقم قياسى بقيادة دراجة كهربائية فى العلمين الجديدة

القاهرة - سامية سيد - كشف على عبده دراج مصري، تفاصيل تحطيمه الرقم القياسى لقيادة دراجة كهربائية لمدة 24 ساعة في العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن في مصر مصانع تصنع سكوترات ودراجات كهرباء، مردفا: "أهتم بالموتوسيكلات الكهربائية، وهي خفيفة وسعرها في المتناول ولكن غير مصرح لها السير في الطرق ونتمنى حل ذلك الأمر قريبا".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن الدراجة الكهربائية إنتاج شركة إيطالية موديل 201 يسير 200 كم في الشحنة الواحدة، ولكن الموديل الجديد يسير 450 كم في الشحنة الواحدة، لافتا إلى أنه لم يتذكر كم مرة شحن الدراجة، ولكنه يقدره حوالى 8 مرات ليسير 920 كم خلال 24 ساعة على كورنيش العلمين الجديدة كاملا.

وأوضح أن اللفة كانت عبارة عن 8 كم وسار 118 لفة، حيث إنه لأول مرة يحدث ذلك في العالم، مشيرا إلى أنه ثالث رقم قياسى يقوم بتسجيله.