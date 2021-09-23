شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبلنا 33 مليون جرعة لقاح كورونا.. وتطعيم 80% من العاملين بـ"التعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه مصر في انتظار وصول 5 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من دول مختلفة، واليوم تم استقبال مليون نصف جرعة من نفس اللقاح مقدمة من الحكومة الألمانية، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي بحضور وزيرة الصحة والسفير الألماني، لشرح آلية التعاون الدائم بين الحكومتين لتوفير لقاح كورونا، موضحا أن إجمالي الجرعات وصل لـ 33 مليون و678 ألف جرعة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "من المنتظر استقبال مليون جرعة من لقاح سينوفارم، ومليون و600 جرعة من لقاح فايزر، وبعد أسبوع مليون و600 ألف آخرين، ومصر تسعى لتطوير وزيادة السعة التخزينية والجودة لجميع اللقاحات بشكل عام وليس لقاحات فيروس كورونا فقط، ونحن بالتعاون مع اليونسيف أمدتنا عددا من الثلاجات، وتم التعاقد على 1000 ثلاجة سيتم استقبالهم بالتدريج لحفظ اللقاحات".

وقال: "لدينا اليوم 830 مركز لتلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية، وبالتالي لدينا سعة في المراكز، وإجمالي سعة التخزين بالمحافظات وصلت لـ4 مليون و366 ألف، وتم توزيع 600 ثلاجة تم شرائها بخلاف الثلاجات التي حصلت عليها مصر كهدايا، ومن المقرر تسليم عدد كبير من الجرعات الخاصة بلقاح سينوفاك المصنع محلياً من 18 إلى 24 سبتمبر".

وتابع: "حملة معاً نطمئن، وهي مستمرة في مختلف المحافظات، وجهت وزيرة الصحة بمد الحملة لشهر كامل بدلاً من 10 أيام كما كان مقرر لها، وتم تسجيل 45 ألف مواطن لتلقي اللقاح في 15 محافظة خلال أسبوع، ونستهدف ان نصل لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وتم مد الحملة لأن هناك إقبال كبير على الأتوبيسات الخاصة باللقاح".

وقال: "تم تطعيم من 75% إلى 80% من العاملين بقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، وعملية التطعيم في هذا القطاع تسير بشكل منتظم وسريع".