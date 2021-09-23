شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 6.5 مليون خدمة طبية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه جرى الوصول في عداد الخدمات المقدمة في مستشفيات وهيئة الرعاية الصحية بمحافاظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية 6.5 مليون خدمة، منها 83 ألفا و436 عملية جراحية متقدمة وذات طبيعة ومهارات خاصة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أنه جرى استحداث حزم من الخدمات الطبية والعلاجية لم تكن موجودة في المنظومة، مثل استخدام عمليات "الأساطر التشخيصية والعلاجية"، ومعالجة أمراض الأوعية الدموية بتقنية "الإيفار"، واستخدام الصمام الأوطى بتقنية "التافي" وتصل ثمناه بـ600 ألف جنيه في الخارج، والمواطن يدفع ثمن المساهمة 300 جنيه فقط، وكذلك جراحات القوقعة والقرنية والقلب المفتوح وغيرها.

وأشار إلى أن المريض لا يدفع أي مبالغ نقدية سوى نسبة المساهمة التي لا تتجاوز 300 جنيه في العملية الواحدة، لافتا إلى أن عمليات تكلفتها مليون جنيه ولا يدفع المواطن سوى 300 جنيه فقط، وهى نسبة المساهمة التي وضعها القانون.

ونوه إلى أن محافظات المرحلة الأولى المتبقية جنوب سيناء والسويس وأسوان، ثم يجرى الانتقال لمحافظات المرحلة الثانية، مؤكدا أن لدينا مستشفيات ذات كفاءة على أعلى مستوى وتجهيزات طبية متميزة، ومعتمدة 89 مستشفى ومركزا ووحدة جرى تسجيلها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية طبقا لمعايير الجودة بينها 6 مستشفيات تم اعتمادها للمعايير الدولية.

وأوضح أنه جرى تدريب 17211 من العاملين بعدد برامج تدريبية وصلت إلى 4753 برنامج تدريب متنوعا ومختلفا، مردفا: "عندنا مستشفيات وغرف فندقية على أعلى مستوى تضاهى المستشفيات العالمية، وكذلك التجهيزات والخدمة".