لماذا تراجع إقبال الطلاب على الجامعات الخاصة والأهلية؟.. أمين المجلس يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أسباب تراجع إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.

وقال الغر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، مساء اليوم الأربعاء، إن الجامعات الخاصة لجأت لتخفيض مصروفاتها في المرحلة الثانية بنسبة 50% لتشجيع الطلاب في ضوء وجود منافسة مع الجامعات الأهلية.

وأشار إلى أن إحجام الطلاب عن الالتحاق بكليات الصيدلة جاء بعد إلغاء التكليف، وعدم وجود طلب على خريجي الصيدلة في الدول العربية، لافتًا إلى أن هناك زيادة في عدد الكليات الجديدة بالجامعات الخاصة هذا العام، وأنه تم إضافة 20 ألف مكان مقارنة بالعام الماضي.

وتابع الغر: "استوعبت المرحلة الأولى من التنسيق بالجامعات الخاصة 32 ألف طالبا، وهناك 18 ألف مكانا شاغرا في المرحلة الثانية"، لافتًا إلى إحجام الطلاب عن التقديم لكليات الهندسة والصيدلة بالجامعات الخاصة.

واستطرد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية: "ألأماكن الشاغرة في كليات الهندسة والصيدلة تمثل 43% من إجمالي عدد الأماكن الشاغرة في الجامعات الخاصة.