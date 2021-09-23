شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للتعمير: ميزانية تطوير مركز إدفو ضمن حياة كريمة 6 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو عبد الهادى مدير الكتب الفني للجهاز المركزى للتعمير، إن الجهاز المركزى للتعمير مكلف بعمل مشروعات فى 10 محافظات تضم 25 مركزا ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، موضحا أن الجهاز بدأ عمل مشروعات في مركز إدفو بأسوان، والتي تضم 13 وحدة محلية تشمل 39 قرية.

وأضاف مدير الكتب الفني للجهاز المركزى للتعمير، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مبادرة حياة كريمة تشمل 18 محورا، والجهاز ينفذ 10 محاور منها خدمات الطرق والكهرباء والمياه وصرف صحى ومشروعات التعليم والاتصالات والرى والغاز والتواجدات الأمنية والإطفاء.

وتابع مدير الكتب الفني للجهاز المركزى للتعمير: نعمل على هذه الخدمات في مركز إدفو على التوازى مع بعض للانتهاء من المشروعات خلال عام، موضحا أن تكلفة تطوير مركز إدفو بين 5 و6 مليارات جنيه.