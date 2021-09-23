شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بالقاهرة تتزين باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني الـ91 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزين مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر احتفالا بـاليوم الوطني السعودي الـ91، ونشر الحساب الرسمي للسفارة السعودية بالقاهرة على "تويتر"، فيديو قصير لتوشح مبنى سفارة المملكة السعودية بالأخضر، وعليه صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستعرضت السفارة السعودية لدى القاهرة ملامح العلاقات بين مصر والمملكة، وذلك فى بيان بمناسبة اليوم الوطنى السعودى، اليوم الأربعاء.



واجهة مبنى السفارة السعودية تتزين باللون الاخضر



تزين السفارة باللون الاخضر

وفى بيانها، قالت السفارة السعودية إن "علاقات البلدين تمر بواحدة من أزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر".

وأضافت: "على مر العقود، استمدت العلاقات بين المملكة ومصر قوتها وزخمها من ثوابت كانت دائما وابدًا تشكل ركنًا اساسيًا في تعزيز الترابط بين البلدين، لترتقي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية من واقع إبرام ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية، فضلا عن التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين الذي تعكسه اللقاءات والاتصالات المستمرة بين مسؤولي الدولتين لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن التبادل الثقافي والفني الذي يتنامى بشكل ملموس".