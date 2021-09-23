شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: الانتهاء من النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن حديقة العاصمة والتي تدعى "النهر الأخضر"، في العاصمة الإدارية الجديد تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتهاء من تنفيذها، موضحا أن حديقة العاصمة هو مسطح أخضر كبير حوالى 1000 فدان يتوسطه عدد من البحيرات العملاقة بأحجام مختلفة.

وأضاف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن الانتهاء من النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية سيكون بنهاية هذا العام، ويضم مجموعة كبيرة من النوافير ومسطحات خضراء بأشجار وشجيرات ونخيل نادر.

ولفت إلى أن النهر الأخضر يضم مساحات للأنشطة المختلفة موجودة داخل البارك، بجانب مسرح رومانى ومبانى للخدمات، وأماكن لرياضة المشى وأماكن لركوب الدرجات، ومن المقرر افتتاحه في المرحلة الأولى من افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لأنه سيكون المتنفس لمن سيكون داخل العاصمة الإدارية، وسيكون من أكبر الحدائق الخضراء في العالم.