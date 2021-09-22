شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلقى عظته الأسبوعية تحت عنوان "ارع الأمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

واستكمل قداسته تأملاته فى مزمور 37 التى بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية "ارْعَ الأَمَانَةَ" الواردة بالعدد 3 من المزمور وأعطى من خلالها درسًا عن مفهوم الأمانة ونماذجها فى الكتاب المقدس.

وبدأ قداسة البابا منذ ثلاثة أسابيع سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث يتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".