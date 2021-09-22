شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تدريب 6 آلاف متعافى من الإدمان على مهن حرفية يحتاجها سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حرص الصندوق بأن تتضمن كافة المراكز العلاجية التابعة له والشريكة مع الخط الساخن "16023" مكونات للتأهيل البدنى والرياضى لمرضى الإدمان وأخصائى بدنى وبرنامج رياضى متكامل للنزلاء بهدف ترسيخ ممارسة الرياضة وإرساء قيمها بين النزلاء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش فاعليات ختام بطولة الدورى الرياضى للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، والذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادى، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، كما حضر كل من الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وأعضاء مجلس النواب وممثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.

وأضافت القباج: "لقد سعدت بأن البرنامج الرياضى بمركز العزيمة بالمنيا أفرز لنا عودة البطل المتعافى حسام حسين لممارسة رياضة الكيك بوكس، وحصوله على بطولة الجمهورية من الدرجة الثانية، وهو أمر أثلج صدورنا جميعًا".

وأوضحت الوزيرة: "تنطلق منهجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى مع المتعافين فى إطار توجهها للتنمية الاجتماعية الشاملة لأحد أهم الفئات المستهدفة من نطاق عمل الوزارة، حيث نحرص على التأهيل النفسى والاجتماعى الكامل لمرضى الإدمان والإرشاد الأسرى لذويهم، والتمكين الاقتصادى للمتعافين بتدريبهم على حرف يحتاجها سوق العمل، وتم تدريب ما يقرب من (6000) متعافى فى إطار برنامج تدريب مهنى متكامل، ووفرنا دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة (5 مليون و200 الف جنيه) حتى الان بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، ونشهد فى النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم إفتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين وهو مركز العزيمة بقنا ليصل عدد مراكزنا العلاجية إلى 28 مركزا فى 18 محافظة مقارنة بـ12 مركزا فى 7 محافظات عام 2014".