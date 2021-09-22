شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى غدا لوزيرة الصحة والسفير الألمانى لاستعراض آليات توفير لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والسفير الألمانى بالقاهرة، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

ووصل منذ قليل مطار القاهرة الدولى شحنة تضم 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة بالجمهورية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.