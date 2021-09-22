شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة تجتمع برؤساء ومديرى الشركات المصرية العاملة بالسوق البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، اجتماعاً مع عدد من رؤساء ومديرى الشركات السياحية المصرية العاملة فى السوق البريطانى، لمناقشة سُبل وآليات الترويج للمقصد السياحي المصري بالمملكة المتحدة، ودفع الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر، وذلك في إطار قيام المملكة المتحدة بتخفيف القيود المتعلقة بالسفر إلى مصر مما يعكس عودة الثقة فى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المُطبقة بالمقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق السياحية المستهدفة بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين من شركات السياحة المصرية وممثلي القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع أكد أحمد يوسف على أهمية السوق البريطاني بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتا إلى أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية المفضلة لدى السائح البريطاني.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، حيث تعمل الدولة بشكل مستمر على تعزيز دقة وسلامة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها ويتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة، كما استعرض آخر مستجدات إجراءات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة طرق تنفيذ حملات ترويجية وأنشطة مشتركة والمشاركة المصرية في فعاليات بورصة لندن السياحية " WTM 2021" والمقرر عقدها في شهر نوفمبر القادم، كما تم مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الرحلات التعريفية خلال الأشهر القادمة لعدد من الصحفيين والمدونين لنقل صورة حية عن الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر وما تذخر به مصر من مقاصد سياحية ومنتجات غنية ومتنوعة.

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء ومديري الشركات على أن هذا الاجتماع يعد فرصة للتباحث والعمل المشترك بهدف الترويج للسياحة المصرية.