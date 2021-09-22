شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: القيمة التقديرية لاستهلاك "سارق التيار" قد تصل إلى 12 ضعفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة التيار الكهربائي هي ضمن التحديات الكبيرة التي تواجهها الوزارة الفترة الحالية، وكان هناك العديد من الخدع التي كان يلجأ إليها بعض المواطنين لسرقة التيار الكهربائي، مشيراً إلى أنه يتم عمليات تطوير وتحديث لمنع مثل تلك الممارسات وأن يكون المشترك نفسه مطمئن ويتحكم في استهلاكه، وهو ما يتم تطبيقه في "عداد الكارت".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة "المحور": "بعض المواطنين يقومون بعمل وصلة خارج العداد ويصلونها بشكل مباشر ببعض الأجهزة في المنزل، والقانون يغلظ العقوبة الخاصة بسرقة التيار الكهرباء تصل للحبس أو التغريم لقيمة تصل لـ 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن القيمة التقديرية لاستهلاكه ستكون مضاعفة، وقد يصل إلى 12 ضعف".

وقال: "هناك ضبطية قضائية تم منحها لرجال الكهرباء وقيادات شركات التوزيع تنظم عمليات المرور، وفي حالة رصد أي تلاعب يتم تطبيق القانون، ثم يعود سارق التيار الكهربائي يشتكي ويقول تم وضع قيمة كبيرة متناسي أنه كان يسرق التيار الكهربائي".

وتابع: "قمنا بتحديث قراءة العداد التقليدي بتطبيق برنامج القراءة الموحد، وهو يلزم قارئ العداد بأخذ صورة للعداد ويتم نقلها بدون تدخل عنصر بشري، إلى مراكز جمع القراءات، وفي حالة وجود شكوى يتم بحثها، وفي الغالب يكون هناك دقة كبيرة، وفي حالة وجود خطأ يتم التعامل معها وإعادة حساب الاستهلاك بشكل سليم".