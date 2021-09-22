شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط المغربية: إغلاق الجزائر المجال الجوى يؤثر على 15 رحلة لمصر وتركيا وتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخطوط المغربية، إن إغلاق الجزائر مجالها الجوي يؤثر على 15 رحلة أسبوعيا لمصر وتركيا وتونس، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت الجزائر، أعلنت غلق مجالها الجوى أمام الطيران العسكرى والمدنى المغربى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".

فيما ترأس الرئيس الجزائرى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن يعد هيئة استشارية جزائرية "مسؤولة عن إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي"، وفقًا للدستور الجزائرى.

وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش الوطني ورئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، والداخلية، والعدل، فضلاً عن المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني.