شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرار عدم طباعة كتب ورقية للثانوى منتهى.. والمناهج متاحة رقميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار عدم طباعة الكتب المدرسية الورقية للمرحلة الثانوية منتهي .

وقال وزير التربية والتعليم: إن التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار دولة تم تطبيقه منذ 2018، وتكبدت الدولة تكاليف باهئظة لشراء ملايين من اجهزة التابلت ، بالاضافة لتكاليف إنتاج وترجمة واعداد المحتوى الرقمي الهائل و الممتاز وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريحات له اليوم الأربعاء: كتب المرحلة الثانوية متاحة رقميا، بالإضافة لمصادر التعلم الأخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت ، وبالتالي لا داعي لشراء أي كتب ورقية من المكتبات على الاطلاق.

وكشف وزير التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة المقبلة، سوف تكون إلكترونية ولن نسمح بدخول أي كتب ورقية في اللجان.