"معاهم فلوس كتير".. كواليس اختطاف وتحرير طفل الهرم قبل دفع الفدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالجيزة، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وزوجته مقيمان بدائرة القسم، بتوجه نجلهما 8 سنوات لشراء بعض المستلزمات من المنطقة سكنهما إلا أنه لم يعد وعقب ذلك تلقى والده اتصالًا هاتفيًا من مجهول من رقم "مُحدد" قام بمساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ونتيجة لتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهم بتحريض من أحد المتهمين لعلمه أن والد الطفل وجدته ميسوري الحال وتم بارشادهم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.