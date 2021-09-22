وزير السياحة يتابع الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.

وبحسب بيان اليوم، حضر الاجتماع، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة والدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي وعدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثلي الشركة المنفذة للموقع.

واستهل الاجتماع، بقيام الشركة المنفذة للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، وما بها من أبواب وملفات والمحتوى الخاص بها.

ووجه الوزير، بإجراء بعض التعديلات على التصميم الخاص بالموقع و تطوير المحتوى الخاص به ومراجعته في شكله النهائي قبل الإطلاق وذلك بما يتسق وملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي تسلمتها الوزارةً في شهر أغسطس تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

جاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.