بعد ٥٠ سنة رهبنة.. وفاة الراهب القمص أرشليدس السرياني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

توفي اليوم بعد حياة رهبانية دامت ٥٠ عاما أحد شيوخ برية شيهيت ودير السريان العامر الراهب القمص أرشيليدس السريانى.

ولدالراهب الراحل باسم بشرى طانيوس بقنا مركز فرشوط عام 22/6/1941، وأتم الثانوية العامة ومعهد السكرتارية وعمل موظف بالتربية والتعليم بقنا .

كان ملتصقا بالكنيسة وبأبيه الروحى القمص تيموثاوس محروس كاهن المرقسية بقنا.

وصل الدير ١٩/٨/١٩٧٠ وتم اعتباره طالب رهبنة وأخ فى 12/10/1970، وقام برهبنته المتنيح الانبا ثاؤفيلس فى 17/4/1971، وسيم قسا فى ٥/١٠/١٩٧٥ فقمصا أغسطس ١٩٨٠.

كان مواظبا على تلاوة قانونه الروحى ومزاميره وكان أب اعترافه مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث ثم نيافة المتنيح الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوى العامر.

كان هادىء الطباع ومداوم على الصلوات الطقسية والقداسات وقانونه الروحى وكان يحفظ المزامير غيبا.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الاب الفاضل الراهب القمص أرشليدس السرياني، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.