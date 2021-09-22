شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الفريق الفائز فى ختام بطولة الدورى الرياضى الذى نظمة الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان "أنت أقوى من المخدرات"، وتسلم الفائزين الميداليات وكأس البطولة، وذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.





كما كرمت الوزيرة حسام محمد حسن، أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع للصندوق لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة "الكيك بوكس"، كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو، وأيضا المشاركة في دورة المدربين لرياضة السامبو وحرصت الوزيرة على تسليمة ميدالية البطولة .

وجاء ذلك خلال فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذى نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادى، كما حضر كل من الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلى الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين وعلق على البطولة كابتن أحمد شوبير.