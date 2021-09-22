شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: معرض ديارنا يضم 380 عارضا و99% من المشاركين سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل البيكساوى، مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، إن معرض ديارنا يضم 380 عارضا على مساحة 4 آلاف متر فى 6 أكتوبر، موضحا أن توجيهات وزيرة التضامن كانت عمل نقلة للمعارض من القاهرة إلى منطقة أخرى كى يتمتع المواطنين بنفس شغل وأسعار المعرض وشغله الراقى على أعلى مستوى بجانب عمل رواج لهذه المنتجات.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن عدد الأسر التى تعرض منتجاتها يزيد فى المعارض كل شهر بنسبة 30%.

وتابع مستشار وزيرة التضامن للتسويق والمعارض، أن 99% من العارضين في المعرض سيدات ونشجع المرأة على المشاركة وعرض منتجاتها فى المعرض، لتمكين المرأة اقتصاديا.